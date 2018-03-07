Ужгородский горрайонный суд избрал меры для двух подозреваемых в подрыве Общества венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля.

Суд постановил обоим избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога, передает со ссылкой на .

В ходе судебного заседания стало известно, что один из подозреваемых является кадровым военным и участвовал в АТО.

Оба задержали 4 марта в Ужгороде. Инкриминируют умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества и теракте.

27 февраля подожгли офис общества венгров в Ужгороде - здание сгорело дотла. Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно. Видеозапись поджога сделали камерой наблюдения, расположенной на соседней с венгерским центром здания.

Перед тем, 4 февраля 2018 года, в 4:20 двое лиц бросили "коктейль Молотова" в фасад здания. Пожар вскоре потушили. Также на фасаде следователи обнаружили нарисованную нацистскую свастику.

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