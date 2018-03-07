|Суд арестовал двух предполагаемых подрывников офиса венгров
|07.03.2018 07:31
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Ужгородский горрайонный суд избрал меры для двух подозреваемых в подрыве Общества венгерской культуры в Ужгороде 27 февраля.
Суд постановил обоим избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без назначения залога, передает со ссылкой на .
В ходе судебного заседания стало известно, что один из подозреваемых является кадровым военным и участвовал в АТО.
Оба задержали 4 марта в Ужгороде. Инкриминируют умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества и теракте.
27 февраля подожгли офис общества венгров в Ужгороде - здание сгорело дотла. Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно. Видеозапись поджога сделали камерой наблюдения, расположенной на соседней с венгерским центром здания.
Перед тем, 4 февраля 2018 года, в 4:20 двое лиц бросили "коктейль Молотова" в фасад здания. Пожар вскоре потушили. Также на фасаде следователи обнаружили нарисованную нацистскую свастику.