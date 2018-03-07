Госдепартамент объявил во вторник о введении санкций в отношении Пхеньяна за применения химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура.

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“США 22 февраля 2018 пришли к выводу, что правительство Северной Кореи использовало химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама”, — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт.

По её словам, новые карательные меры “дополняют уже действующие всеобъемлющие санкции, которые США ввели раньше, чтобы прекратить незаконные действия Северной Кореи”.

Напомним, начальник полиции Малайзии подтвердил, что человеком, который был убит в международном аэропорту Куала-Лумпур 13 февраля 2017, был Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Следует отметить, что отравлен в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам имел при себе противоядие — атропин в своем рюкзаке.

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