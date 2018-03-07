|Тоня Матвієнко показала, як готує фігуру до літа (ВІДЕО)
|07.03.2018 07:35
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Відома українська співачка Тоня Матвієнко не відстає від своєї зіркової матусі Ніни Матвієнко, яка восени всерйоз захопилася спортом, і сама вільний час проводить у спортзалі.
У своєму Інстаграмі зірка поділилась відео, на якому активно займається на тренажерах - особливо це видно на фоні того, як відпочивають з телефонами інші дівчата позаду Тоні. "Чесно - важко", - зізнається Тоня.
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