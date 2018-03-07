В Украине есть инженеры, которые способны реализовать проект вакуумного поезда Hyperloop, заверил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. Шимкив: Идея украинской мечты, когда она придумывалась, казалась невозможной Фото: president.gov.ua "Посмотрим. Идея украинской мечты, когда она придумывалась, казалась невозможной... Посадка на Луну также казалась невозможной. Поэтому, если у нас есть сегодня ученые, если у нас есть разработчики, то почему мы не можем начать наши эксперименты?", – сказал он.Шимкив напомнил, что Днепр "известен своими инженерами и технологами"."На Южном машиностроительном заводе довольно большие площади испытательные. Раз. Второе – именно в Днепре у нас есть научно-исследовательские институты, занимающиеся нашими трубами. Хочу напомнить, что Украина является лидером в мире по бесшовной сварке. А это также важный элемент, когда мы говорим о точности трубы", – пояснил он.В этом контексте он также напомнил об успешных проектах госпредприятия "Антонов"."Есть основания для того, чтобы экспериментальные разработки проходили в Украине, и это факт", – резюмировал Шимкив.О старте проекта Hyperloop в Украине Омелян сообщил 22 февраля. К инициативе присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн "Укроборонпром", Каховский завод электросварочного оборудования и другие.Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами. Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский предприниматель Илон Маск задумал проект в 2013 году. По его словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение специальных поездов внутри трубы, из которой откачан воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости звука.Сейчас в США реализуется несколько подобных проектов. В частности, строительство экспериментальной трассы в январе 2016 года началось близко Лас-Вегаса (штат Невада). Кроме того, сверхскоростная трасса должна появиться в Калифорнии и соединить города Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В случае ее постройки расстояние в почти 600 км пассажиры будут преодолевать только за 35 минут.В сентябре 2017 года Hyperloop Transportation Technologies сообщила, что Индия может стать первой страной, в которой откроют сверхскоростное пассажирское сообщение в системе Hyperloop. Компания заявила, что подписала с правительством штата Андхра-Прадеш соглашение, которое предполагает соединить транспортом нового поколения города Амаравати и Виджаявада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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