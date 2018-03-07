Украина будет жить в бедности еще несколько десятилетий. Проблема в ценностях большинства общества. Об этом сказал советник президента, ученый-экономист Александр Пасхавер,передает со ссылкой на .

"Почему долго и бедно?

Долго - потому что существуют ограничения, связанные с ценностями большинства населения. Сами по себе реформы ускорят изменения ценностей, но в целом это процесс поколенческий. Должно проходить, по крайне мере, два поколения. Европейские ценности отличаются от наших нынешних. Там доверие является основой для поведения людей, здесь - недоверие. И только небольшое меньшинство, которое активно участвовало на Майдане, имеет ценности похожие на европейские.

Поведение большинства основано на недоверии. Это выработано столетиями жизни в чужих государствах. Прежде только 20 веком, который представляет собой сплошную травму для украинского народа", - пояснил он.

В Европе доверие является основой для поведения людей, здесь - недоверие

Процесс изменений идет, но очень медленно, считает Пасхвар.

"Когда мне говорят: 25 лет, я говорю: нет, 50. Возможно мы достигнем экономических успехов, через какое-то время у нас будет средняя заработная плата тысячу евро (что для Европы это очень бедно).

Будем долго, несколько десятилетий меняться. Институты построены на ценностях. И если ваши ценности отличаются от ценностей институтов, то тогда все это не очень хорошо работает. Когда люди говорят: безобразие, почему реформы не дают результат. Да потому что ценности большинства не соответствуют тем ценностям, которые заложены в институты", - сказал экономист.

"Скорее только войдем в клуб стран Южной Європы, балканские страны. Потом можем обойти их и приближаться к Восточной Европе", - спрогнозировал Пасхавер.

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