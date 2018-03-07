Отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поставит еще одно жирное пятно на репутации России. Для чекистского государства планирование и осуществление своих целей — обыденная рутинная работа, а убийство опасных для очередной спецоперации людей — это только лишь обычная зачистка. Об этом пишет российский политик Наталья Гулевская

Почему отравлен Скрипаль не один, а со своей дочерью, тоже не является загадкой, чекисты вероятнее только задействовали своего очередного агента, которого не только знал Скрипаль, но и члены его семьи, информирует svodka.net.

Если граждане России надеются, что с приходом к власти спецслужбы ограничатся применением таких методов только исключительно к носителям государственных тайн и шпионам-перебежчикам, то они глубоко заблуждаются и не делают выводов из недалекого прошлого, когда к подобным зачисткам и репрессиям были подвержены все социальные слои советского общества.

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