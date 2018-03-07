Почти 62 тыс граждан Украины имеют задолженности в 1 год в выплате алиментов.

Об этом рассказал министр юстиции Павел во время селекторного совещания, передает со ссылкой на .

"Что касается категории должников, которые имеют долг свыше одного года, два, три, восемь .... Мы имеем первую статистику по всей стране. На сегодня таких должников, имеющих задолженность свыше одного года по уплате алиментов перед своими детьми насчитывается почти 62 тысяч человек", - сказал министр.

По словам Петренка, общее количество неплательщиков налогов в Украине составляет 600 тысяч.

В Украине разработали систему взыскания задолженности по заработной плате, она начнет действовать с 1 апреля.

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