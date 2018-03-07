Изображение гигантского яйца рядом с яйцами нормального размера.

Скотт Штокман, из Stockman’s Eggs, сказал, что никогда в жизни не видел ничего подобного. «Я никогда не видел такого большого яйца, — сказал он в интервью.

Яйцо внутри яйца.

Согласно странице компании на Facebook, среднего размера яйцо весит около 58 грамм, но этот великан весил 176 г.

В интервью австралийской ABC ассистент Университета Чарльза Стюрта Рафа Фрейре не смог объяснить, почему так произошло.

Количество яиц, которые несут куры в год варьируется в зависимости от региона, но птицы могут нести от 4 до 5 яиц в неделю в среднем или приблизительно 200 яиц в год, согласно данным, предоставленным Farm Style.

Открытие «яйца» привело к «яйцекладу» в трафике в социальных сетях для яиц Стокмана. Компания заявила, что более 70 000 человек посетили свою страницу в Facebook во вторник. В компании насчитывается более 1000 человек, которым нравится эта страница.

Яйцо было произведено от курицы, которая бегала по ферме, но Стокман сказал, что у него не было желания съесть этот громадный желток, несмотря на заверения Фрейре, что его есть безопасно.

«Мы получаем около 50 000 яиц в день, следовательно мы его решили не употреблять в еду», — сказал он австралийской ABC.

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