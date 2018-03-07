Эффект от антироссийских санкций становится все более заметным

svodka.net/

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин заявил о том, что уже в ближайшее время будет подготовлен новый санкционный пакет против Российской Федерации. По его словам, подробности о новой порции ограничений будет известно в ближайшие недели. О том, кого именно коснется документ, пока что не уточняется. , информирует svodka.net.

Отметим, несколько дней назад глава Белого дома Дональд Трамп одобрил продление санкций против РФ из-за действий Кремля в Украине. Так, в США пояснили, что так как ситуация вокруг Украины «продолжает нести необычную и экстраординарную угрозу нацбезопасности и международной политике США», то действие указа Трампа от 2014-го года, согласно которому были введены санкционные ограничения в отношении Российской Федерации продолжают еще на один год.

Вместе с тем, стоит отметить, что риторика Европейского союза и последние новости из политической жизни региона не так однозначна. Многие страны все чаще говорят об отмене санкций против России и говорят об экономических убытках для ЕС от этих санкций.

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