В ближайшее время Константинопольский Патриархат объявит об открытии своих дворов в и Львове. Известно даже, где их намерены разместить: в Киево-Братском монастыре Киевского Патриархата, и в старой православной церкви Львова - Успенском храме УАПЦ, передает со ссылкой на .

По словам епископа УАПЦ Виктора (Бедя), недавний Архиерейский Собор УАПЦ принял обращение к Константинопольскому Патриарху "о решении украинского вопроса по церковному строительству, и готов рассмотреть любые предложения".

Что касается УПЦ КП, совсем недавно Патриарх Филарет заявил, что не признает над собой власти Константинопольского Патриарха. Но теперь, как говорится, он смягчил свою позицию. Возможно, это свидетельствует о том, что Предстоятель УПЦ КП вслед за митрополитом Макарием осознал, что путь к независимости Украинской Церкви возможен только через ее единство, а единство можно приобрести только в лоне Константинопольского Патриархата.

Архиерею, который станет представителем Вселенского Патриарха Варфоломея в , придется заново организовывать церковную жизнь в нашей стране и быть заместителем по Украине перед Его Всесвятейшеством. С этой точки зрения, здание Киево-Братского монастыря может показаться слишком скромным.

Тем более, что в 2016 году епископу Тельмиському Иову показывали прекрасное здание в семь этажей на Десятинной улице. Якобы, президент Порошенко был готов выкупить ее и подарить Константинополю.

Кроме того, открытие подворья в двух шагах от исторической Андреевской Церкви объяснило бы, почему власть под предлогом ремонта так долго не возвращает Блаженнейшему Митрополиту Макарию его кафедральный храм.

Недавно Предстоятель УАПЦ был вынужден написать письмо Порошенко и Парубию с просьбой прекратить "дискриминацию УАПЦ". Блаженнейший Макарий пожаловался, что его по-прежнему не приглашают на государственные мероприятия, он вынужден молиться на паперти перед собственным кафедральным собором.

В последнее время УАПЦ, несмотря на свою небольшую численность, пользуется большим вниманием Константинополя и даже может стать главной движущей силой в деле объединения украинского православия. Очевидно, Митрополит Макарий решил воспользоваться этим успехом и напомнить власти о необходимости равного отношения ко всем конфессиям.

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