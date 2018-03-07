

Когда несколько развеялся дым от «асимметричного решения» Стокгольмского арбитража, картина разгрома «Нафтогаза Украины» начала приобретать реальные очертания и уже напоминает разгром шведов под Полтавой. Объявленная «Нафтогазом» «победа» над «Газпромом» быстро превращается в очередную страшную зраду. Примечательно, что арбитраж именно шведский: как смеётся над нами то ли история, то ли ещё кто-то! Результатом шведского арбитража стало расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом», под угрозой оказался транзит газа в Европу, и, объективно, для Европы возрастает необходимость строить «Северный поток – 2» в Россию. Продолжение «Газпромом» транзита газа через Украину после прекращения действия контракта с «Нафтогазом» становится невозможным. Что это значит? Стокгольмский арбитраж скоро объявят «агентом Москвы»…



Пока предвзятое «асимметричное» решение Арбитража приостанавливается на время рассмотрения апелляций «Газпрома», оба газовых контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» переходят в стадию расторжения, а не обычного исполнения, и скоро все почувствуют эту разницу. Дополнительное соглашение к контракту на поставку «Газпромом» газа «Нафтогазу» последним не подписано, и уже не будет подписано, из чего следует, что прямых поставок газа «Нафтогазу» не будет.



Самая дорогая на свете вещь – глупость, по непонятным причинам, она всегда отличает оголтелых патриотов. Поэтому сейчас очень возможны разборки в Киеве с «Нафтогазом», его главой Андреем Коболевым и компанией. Порошенко безотлагательно потребуются козлы отпущения за стокгольмскую зраду, и Коболев с друзьями являются лучшим кандидатами в эти козлы.



«Нафтогаз» по контрактам с «Газпромом» имел скидку на российский газ как транзитёр, следовательно прямой российский газ для Украины всегда был дешевле реверсного «европейского». Но «патриоты Украины» нарулили так, что в результате транзит «Нафтогаз» осуществляет, а прямой российский газ не получает. Причём именно в результате стокгольмской авантюры Украина не использует все свои преимущества страны-транзитёра, получая только плату за транзит.



От прямых поставок газа отказался сам «Нафтогаз», поскольку подал иски к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, чтобы изменить газовые контракты с «Газпромом» в свою пользу. И кто ему только дал такие стратегические советы?



Украинские обозреватели сообщают, что в офисе «Нафтогаза» как у себя дома давно хозяйничают американские советники, и можно предположить, что это они спровоцировали «Нафтогаз»: пообещали ему «кинуть» «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. И действительно, мы видим «асимметричное» решение Арбитража в пользу «Нафтогаза». И сразу показались уши Госдепа США: он призвал выполнять решения Арбитража. Вот только «Газпром» не только подал апелляции, но решил немедленно расторгнуть переписанные в Стокгольме контракты.



Рассматривали ли американцы этот «план Б»? Возможно, однако патриотам из «Нафтогаза» они об этом не сообщили, а сами они об этом не догадались. Мы видим полную неготовность «Нафтогаза» к такому развитию событий, вылившуюся в немедленный газовый кризис на Украине, панические и противоречивые заявления, объяснения и глупости главы компании Андрея Коболева, вроде выставления счетов за «европейский» реверсный газ «Газпрому».



Для Европы и Германии лучшим выходом из стокгольмского кризиса представляется удовлетворение апелляций «Газпрома» тем же Стокгольмским арбитражём, чтобы забыть этот скандал как страшный сон. После этого Европа может обратиться к «Газпрому» с предложением отозвать заявления о расторжении контрактов с «Нафтогазом», особенно по транзиту. «Газпром» наверняка выставит какие-то встречные условия, но до этого момента нужно ещё дожить. Это мягкий вариант разрешения стокгольмского кризиса



Жёсткий вариант – отклонение Арбитражем апелляций «Газпрома», расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом» по суду, что займёт плюс-минус один год. «Нафтогаз» должен будет осуществлять транзит газа, не получая прямых поставок газа от «Газпрома», получая только плату за транзит. Если «Газпром» опять попытаются асимметрично засудить в Стокгольмском арбитраже, он найдёт основание прекратить украинский транзит, чтобы издержки от этого решения несла не только Москва, но все участники процесса. Наибольшие издержки понесёт Европа и Украина, которые погрузятся в энергетический кризис. Вряд ли штрафные санкции «Газпрома» послужат им утешением.



По всему следовательно Стокгольмский арбитраж и объявят непременно «агентом Москвы». Ведь после его замечательного асимметричного решения Москва берёт в свои руки инициативу в газовых отношениях с Европой. Украина же просто выбывает из игры. Отныне ей уготована роль бедного родственника между Европой и Россией. «Газпром» получает сильную переговорную позицию по отношению к Европе, угрожая уменьшением транзита в случае неблагоприятного для него дальнейшего развития событий в Стокгольмском арбитраже. В качестве «плана Б» для «Газпрома» выступают «Турецкий поток» и «Сила Сибири» в Китай, намеченные к сдаче в эксплуатацию примерно к окончанию контрактов с «Нафтогазом».



В принципе, Германии нужно безотлагательно устанавливать свой контроль над ГТС Украины, чтобы договариваться о продолжении транзита с Россией, но это вряд ли понравится американцам. США ведут на Украине войну с Россией всем доступными способами, даже с помощью Стокгольмского арбитража, чтобы разорвать энергетические отношения России и Европы. Асимметричное решение Арбитража в пользу «Нафтогаза» направлено в первую очередь против «Северного потока – 2», строительство которого ещё даже не началось.



Если в результате всех стокгольмских дрязг Германия начнёт устанавливать свой контроль над ГТС Украины, США остаётся только взорвать её, тем более что они располагают сейчас на Украине большими диверсионными возможностями.



Два этажа ЦРУ в СБУ в Киеве обосновались давно и прочно, и можно предположить, имеют выходы на свидомых патриотов, возмущённых несправедливостью, что «Газпром» поставляет газ в Европу, а Украина бедствует без газа. Это же явная зрада, которую можно устранить, взорвав ГТС. УкроСМИ сообщают, что нацгвардия Украины безотлагательно берёт под охрану ГТС, которую нужно от кого-то защищать, сваливая, конечно, всё на «Газпром». Хотя Германию в данном случае вряд ли обманешь. Другими словами, в западных регионах Украины в скором времени может разгореться небольшая война между атакующими ГТС «патриотами» и её защитниками из нацгвардии, в которой тоже полно «патриотов»



Россия может спокойно глядеть на всё это со стороны, имея на руках ещё один козырной туз: при необходимости, Россия может приостановить все торгово-экономические отношения с бандеровской Украиной, официально объявившей Россию «страной- агрессором».



…«Чёрный лебедь» энергетического кризиса имени Пола Крейга Робертса явно расправляет свои крылья над Европой. Результатом шведского арбитража стало расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом», под угрозой оказался транзит газа в Европу, и, объективно, для Европы возрастает необходимость строить «Северный поток – 2» в Россию. Продолжение «Газпромом» транзита газа через Украину после прекращения действия контракта с «Нафтогазом» становится невозможным. Что это значит? Стокгольмский арбитраж скоро объявят «агентом Москвы»…Пока предвзятое «асимметричное» решение Арбитража приостанавливается на время рассмотрения апелляций «Газпрома», оба газовых контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» переходят в стадию расторжения, а не обычного исполнения, и скоро все почувствуют эту разницу. Дополнительное соглашение к контракту на поставку «Газпромом» газа «Нафтогазу» последним не подписано, и уже не будет подписано, из чего следует, что прямых поставок газа «Нафтогазу» не будет.Самая дорогая на свете вещь – глупость, по непонятным причинам, она всегда отличает оголтелых патриотов. Поэтому сейчас очень возможны разборки в Киеве с «Нафтогазом», его главой Андреем Коболевым и компанией. Порошенко безотлагательно потребуются козлы отпущения за стокгольмскую зраду, и Коболев с друзьями являются лучшим кандидатами в эти козлы.«Нафтогаз» по контрактам с «Газпромом» имел скидку на российский газ как транзитёр, следовательно прямой российский газ для Украины всегда был дешевле реверсного «европейского». Но «патриоты Украины» нарулили так, что в результате транзит «Нафтогаз» осуществляет, а прямой российский газ не получает. Причём именно в результате стокгольмской авантюры Украина не использует все свои преимущества страны-транзитёра, получая только плату за транзит.От прямых поставок газа отказался сам «Нафтогаз», поскольку подал иски к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж, чтобы изменить газовые контракты с «Газпромом» в свою пользу. И кто ему только дал такие стратегические советы?Украинские обозреватели сообщают, что в офисе «Нафтогаза» как у себя дома давно хозяйничают американские советники, и можно предположить, что это они спровоцировали «Нафтогаз»: пообещали ему «кинуть» «Газпром» в Стокгольмском арбитраже. И действительно, мы видим «асимметричное» решение Арбитража в пользу «Нафтогаза». И сразу показались уши Госдепа США: он призвал выполнять решения Арбитража. Вот только «Газпром» не только подал апелляции, но решил немедленно расторгнуть переписанные в Стокгольме контракты.Рассматривали ли американцы этот «план Б»? Возможно, однако патриотам из «Нафтогаза» они об этом не сообщили, а сами они об этом не догадались. Мы видим полную неготовность «Нафтогаза» к такому развитию событий, вылившуюся в немедленный газовый кризис на Украине, панические и противоречивые заявления, объяснения и глупости главы компании Андрея Коболева, вроде выставления счетов за «европейский» реверсный газ «Газпрому».Для Европы и Германии лучшим выходом из стокгольмского кризиса представляется удовлетворение апелляций «Газпрома» тем же Стокгольмским арбитражём, чтобы забыть этот скандал как страшный сон. После этого Европа может обратиться к «Газпрому» с предложением отозвать заявления о расторжении контрактов с «Нафтогазом», особенно по транзиту. «Газпром» наверняка выставит какие-то встречные условия, но до этого момента нужно ещё дожить. Это мягкий вариант разрешения стокгольмского кризисаЖёсткий вариант – отклонение Арбитражем апелляций «Газпрома», расторжение «Газпромом» контрактов с «Нафтогазом» по суду, что займёт плюс-минус один год. «Нафтогаз» должен будет осуществлять транзит газа, не получая прямых поставок газа от «Газпрома», получая только плату за транзит. Если «Газпром» опять попытаются асимметрично засудить в Стокгольмском арбитраже, он найдёт основание прекратить украинский транзит, чтобы издержки от этого решения несла не только Москва, но все участники процесса. Наибольшие издержки понесёт Европа и Украина, которые погрузятся в энергетический кризис. Вряд ли штрафные санкции «Газпрома» послужат им утешением.По всему следовательно Стокгольмский арбитраж и объявят непременно «агентом Москвы». Ведь после его замечательного асимметричного решения Москва берёт в свои руки инициативу в газовых отношениях с Европой. Украина же просто выбывает из игры. Отныне ей уготована роль бедного родственника между Европой и Россией. «Газпром» получает сильную переговорную позицию по отношению к Европе, угрожая уменьшением транзита в случае неблагоприятного для него дальнейшего развития событий в Стокгольмском арбитраже. В качестве «плана Б» для «Газпрома» выступают «Турецкий поток» и «Сила Сибири» в Китай, намеченные к сдаче в эксплуатацию примерно к окончанию контрактов с «Нафтогазом».В принципе, Германии нужно безотлагательно устанавливать свой контроль над ГТС Украины, чтобы договариваться о продолжении транзита с Россией, но это вряд ли понравится американцам. США ведут на Украине войну с Россией всем доступными способами, даже с помощью Стокгольмского арбитража, чтобы разорвать энергетические отношения России и Европы. Асимметричное решение Арбитража в пользу «Нафтогаза» направлено в первую очередь против «Северного потока – 2», строительство которого ещё даже не началось.Если в результате всех стокгольмских дрязг Германия начнёт устанавливать свой контроль над ГТС Украины, США остаётся только взорвать её, тем более что они располагают сейчас на Украине большими диверсионными возможностями.Два этажа ЦРУ в СБУ в Киеве обосновались давно и прочно, и можно предположить, имеют выходы на свидомых патриотов, возмущённых несправедливостью, что «Газпром» поставляет газ в Европу, а Украина бедствует без газа. Это же явная зрада, которую можно устранить, взорвав ГТС. УкроСМИ сообщают, что нацгвардия Украины безотлагательно берёт под охрану ГТС, которую нужно от кого-то защищать, сваливая, конечно, всё на «Газпром». Хотя Германию в данном случае вряд ли обманешь. Другими словами, в западных регионах Украины в скором времени может разгореться небольшая война между атакующими ГТС «патриотами» и её защитниками из нацгвардии, в которой тоже полно «патриотов»Россия может спокойно глядеть на всё это со стороны, имея на руках ещё один козырной туз: при необходимости, Россия может приостановить все торгово-экономические отношения с бандеровской Украиной, официально объявившей Россию «страной- агрессором».…«Чёрный лебедь» энергетического кризиса имени Пола Крейга Робертса явно расправляет свои крылья над Европой. Автор: Виктор Каменев Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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