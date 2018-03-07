В копилку Балто-Черноморского Союза: Утренние новости от Пономаря
Среда. Что можно отметить? — пишет на Фб обозреватель Олег
Пономарь.
Санкции животворящие:
КНДР готова заморозить ядерные и ракетные испытания на время
переговоров с США, информирует svodka.net.
Из Брюсселя:
Представитель США в НАТО позитивно оценил реформирование ВПК
Украины (и Укроборонпрома).
После «хорватского » Закона:
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже подготовил документы о
начале работы Операции Объединенных сил на Востоке Украины.
ООС — новое название вместо АТО, привыкайте.
Санкций много не бывает:
Президент Украины подписал приказ о санкциях против четырех
российских банков.
Читайте: прежний российский шпион отравлен в
Британии: Утренние новости от Олега Пономаря
В копилку Балто-Черноморского Союза:
Главы парламентов Украины, Грузии и Молдовы договорились о создании
межпарламентской ассамблеи трех стран.
В Москве закрыли — в Мюнхене открыли:
«Нафтогаз» откроет представительство в Германии.
Мега бонус- новость:
Мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий
объем полученных в ходе аукциона средств: 5,4 миллиарда грн.
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