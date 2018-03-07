Во Львове патрульные задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на женщину, сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня на спецлинию 102 поступило сообщение о разбойном нападении на улице Княгини Ольги. Там неизвестный повалил женщину на землю и, угрожая канцелярским ножом, завладел ее сумкой с документами, планшетом и телефоном", – сказано в сообщении.

Как сообщается, потерпевшая не растерялась и стала самостоятельно догонять нападающего, зовя на помощь. Неравнодушные граждане загнали нападающего во внутренний двор дома, где мужчина безуспешно попытался перелезть через металлический забор и порезал себе руки, и вызвали полицию.

Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у задержанного вещи, которые узнала потерпевшая. Правоохранители выяснили, что преступник находится в активном розыске за кражу.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.