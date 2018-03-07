Несмотря на подачу апелляции на решение Стокгольмского арбитража, должен выплатить НАК "" $ 2,56 млрд и проценты.

"Россия имеет 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в настоящее время остается в силе. по-прежнему должен Нафтогазу $ 2,56 миллиардов. На них ежедневно насчитывается около $ 0,5 миллиона процентов", - сообщила пресс-секретарь НАК "" Елена Осмоловская, передает со ссылкой на .

Российский подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал доплатить Нафтогазу $ 4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров должен доплатить НАК $ 2,56 млрд.

после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу, должен ежегодно передавать не менее 110 млрд м³ газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы. Требования Газпрома по штрафам за якобы незаконно отобранные украинской компанией объемы газа арбитраж отклонил.

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