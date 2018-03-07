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НАБУ провело обыск на Запорожском титано-магниевом комбинате
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07.03.2018 08:41
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В Национальном антикоррупционном бюро Украины не сообщили о цели
обысков на территории Запорожского титано-магниевого комбината,
который, по информации главы ведомства Артема Сытника, принадлежит
бизнесмену Дмитрию Фирташу. ЗТМК – единственный производитель
губчатого титана в Европе Фото: ztmc.zp.ua В бюро не уточнили, что
именно искали на предприятии, сославшись на тайну следствия.В
сентябре 2016 года детективы НАБУ задержали директора ЗТМК
Владимира Сивака по подозрению в злоупотреблении служебным
положением, что привело к растрате средств в отдельно крупных
размерах. Следствие установило, что в течение 2014–2015 годов
на модернизацию производства ЗТМК компания-совладелец Tolexis
Trading Ltd. (Кипр) выделила 880 млн грн. Однако, по информации
НАБУ, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением,
совершил растрату большей части полученных средств (492 млн грн),
перечислив их в пользу третьих лиц. Сейчас материалы данного
уголовного производства находятся на рассмотрении в суде.51% акций
ЗТМК – единственного производителя губчатого титана в
Европе – принадлежат государству в лице Фонда
государственного имущества Украины. Частную долю предприятия
бизнесмен Дмитрий Фирташ, по утверждению директора НАБУ Артема
Сытника, "забрал действительно за $1"."Поднимать вопрос об
ответственности самого Фирташа пока рановато, но мы это дело
расследуем", – говорил в августе 2017 года глава бюро.
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