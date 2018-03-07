Глава МИД Эстонии призвал США и ЕС быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) в ходе визита в США призвал НАТО к усилению мер сдерживания России.

"Нарушение общепринятых принципов международного права и принятых на себя обязательств со стороны России требует усиления мер сдерживания не только в государствах Балтии, но и в НАТО в целом", - заявил С.Миксер на встрече министров иностранных дел стран Балтии с председателем комитета по международным делам палаты представителей Эдвардом Ройсом (Edward Royce) и членами комитета, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

По его словам, "Мы, как и Соединенные штаты Америки, всегда считали, что и европейские союзники должны увеличить свои оборонные расходы и этот вопрос наверняка будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Брюсселе".

Глава МИД Эстонии призвал как Европейский союз, так и США быть готовыми к предотвращению исходящей от России угрозы. "Для государств Балтии гибридные угрозы и враждебная пропаганда не новое явление, но на сегодня Россия значительно расширила фронт своей информационной войны. Важно, чтобы все общество знало об угрозах, и было готово распознавать ложную информацию," - считает С.Миксер.

"Мы должны также осознать деятельность России, целью которой является раскол наших обществ и создание неверия в отношении наших демократических институтов," - сказал глава МИД, указав на вмешательство России в выборы, как в государствах Европы, так и в США.

Члены комитета палаты представителей поблагодарили государства Балтии за их вклад в борьбу с терроризмом.

С.Миксер подтвердил приверженность Эстонии этой деятельности: "Успех с террористическими группировками возможен только в условиях тесного международного сотрудничества. Эстония готова принимать активное участие в работе коалиции против ИГИЛ," заверил он.

Главы МИД государств Балтии встретились также с председателем комитета по международным делам сената США Бобом Коркером (Bob Corker) и его заместителем Робертом Менендесом (Robert Menendez), с которыми обсудили продолжение санкций против России и вопросы, связанные с гибридными угрозами.