В среду, 7 марта, в Украине ожидается значительное повышение температуры воздуха, кое-где до +15 градусов.

Об этом на своей странице в написала синоптик Наталья Диденко, отмечая, что значительней только потепление почувствуется в Крыму и в южных районах Одесской области, передает .

"Украинские территории, ближайшие к югу, покажут +10… +15 градусов! Большинство Украины в течение дня покажет на своих термометрах 4 мороза - 4 тепла", - отметила она.

При этом, по словам синоптика, холоднее только на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Полтавщине: ночью ожидается 7-12 градусов мороза, днем до -4.

"Оптимистическая картина потепления завтра намокнет от атмосферных фронтов. 7-го марта в Украине - дожди и мокрый снег. Плюс - порывистый ветер. А в восточных областях, на юге, в Днепре, Полтаве и их окружающих районах - до сильного, штормового", - подчеркнула Диденко.

В в среду также ожидается дождь и мокрый снег, порывистый ветер, ночью -1-3 градусов, днем ​​около нуля.

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