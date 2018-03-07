При этом ни один из них не повторился дважды. Это выступление талантливой спортсменки признано рекордом Украины в номинации «Наибольшее количество акробатических элементов в одном танце в исполнении ребенка».

Об этом в Facebook сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

«Едва успевали фиксировать сложные трюки, хотя список был подготовлен заранее. При этом девочка выполняла их так легко, что казалось, ее тело невесомое как перышко. Некоторые из трюков были очень сложными: «бутон» — стойка на груди без касания ног и рук; «Копфшейн» — стойка на голове без опоры на руки; лягскач — трюк, который выполняется в цирковых номерах и многие другие «, — пишет Лана Ветрова.

Кроме десятков силовых упражнений, девочка продемонстрировала и идеальную растяжку. Экспертов удивило, что во время выполнения этих физически сложных трюков девочка практически не устает.

София занимается акробатикой и гимнастикой все свободное время, она этим живет. Ее мечта — стать цирковой артисткой. Юная рекордсменка Украины учится на отлично во втором классе Подольской школы-лицея. Ее любимый урок — физкультура. Только жалуется, что на занятиях не позволяют делать рубцы и сальто.

Рекорд Украины — значительное событие в жизни Софии Кострицкой, но это не первое ее достижения высокого уровня. С 2016 она стала победителем Всеукраинской премии Министерства образования «Чудо-ребенок». В 2017 году стала обладателем Гран При фестиваля «Airena Olive» под патронатом ЮНЕСКО в Греции, а также стала победителем в ежегодном рейтинге популярности людей и событий «Народное Признание» в номинации «Будущее Одессы». София стала третьей на Кубке Европы, представив номер «contemporary» в стиле современных танцев.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира