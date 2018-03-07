К четырехдневных выходных запустила 18 новых и дополнительных поездов. Ходить в период с 7-12 марта, передает со ссылкой на .

Железнодорожники советуют покупать билеты заранее и напоминают - недавно запустили функцию поиска билетов с пересадками, говорится на сайте Укрзализныци.

Публикуем весь список дополнительных поездов:

- - Львов будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из в 05:25, приход во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и приход в в 19:46.

- Ужгород - отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в на следующий день в 10:09.

- Одесса - будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и приход в в 20:37. Из поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.

- Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и приход во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова - в 15:00, приход в Одессу в 04:45.

- - Ивано-Франковск - Рахов курсировать 7 и 10 марта в Западной Украине, а 8 и 11 марта - в обратном направлении. Отправление из в 15:20, приход в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, приход в в 09:15.

- - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из в 6:06, приход в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

- - Херсон выполните рейсы 8 марта. Он отправится из в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в 19:33.

- - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из отправление в 08:03 и приход во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в в 21:36.

- - - рейсы 8 и 11 марта. Из поезд отправится в 08:50 и прибудет в в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и приход в 22:21.

- - Ковель курсировать 7 и 11 марта. Отправление из в 07:37 и приход в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправление в 10:50 и приход в 19:53.

- - Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 И 11 марта - обратно.

- Харьков - Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно отправляться 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37.

- Одесса - Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02.

- Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, приход в Одессу в 13:54.

- Львов - будет курсировать 6, 9 и 11 марта. Отправление из Львова в 12:35 и приход в Днепра в 5:16. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, приход во Львов в 11:23.

- - Ивано-Франковск - Черновцы курсировать 7 и 10 марта в обратном направлении 8 и 11 марта. Отправление из в 15:29, приход в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в столицу в 10:28.

- Жмеринка - отправится 7 марта с Жмеринки в 10:33 и прибудет в в 14:48. И 12 марта поезд отправится из в 15:29 и прибудет в Жмеринку в 19:25.

- Хмельницкий - отправится 7 марта из Хмельницкого в 09:10 и прибудет в в 15:32. 12 марта поезд отправится из в 16:13, прибудет в Хмельницкий в 22:40.

- Харьков - Константиновка - 7 и 8 марта отправление из Харькова в 19:03 и приход в Константиновки в 23:30. В обратном направлении отправление в 05:00 и приход в 9:50.

- - Тернополь отправится из 5 и 24 марта в 17:24 и прибудет в Тернополь в 23:25. В обратном направлении 6 и 25 марта отправления из Тернополя в 4:04 и приход в в 10:01.

- - Харьков отправится из 13 марта в 18:33 и прибудет в Харьков в 23:34. В обратном направлении из Харькова поезд отправится 14 марта в 5:48 и прибудет в в 11:07.

с 25 марта запустит двогрупний поезд Киев-Бердянск-Покровск. Новое направление обеспечит круглогодичное сообщение столицы с Донбассом и Азовским побережьем

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