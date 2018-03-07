Правительство Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении Северной Кореи по причине применения химического оружия для убийства брата главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нама, утверждает Reuters .

Издание отмечает, что к убийству северокорейского лидера причастно правительство страны, которое применило для этого химвещество VX.

"Эти санкции дополняют существующие в США всеобъемлющие санкции, направленные против незаконной северокорейской деятельности. Санкции вступили в силу с момента опубликования этого определения в Федеральном реестре 5 марта 2018 года", - уточняет издание, сслаясь на информацию правительства.

Так, в распространенном Госдепом сообщении говорится, что 22 февраля США удалось установить, что правительство КНДР применяло боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама на территории аэропорта Куала-Лумпура.

"США решительно осуждают применение химического оружия для совершения убийства. Это публичное проявление неуважения ко всеобщим нормам, направленным против применения химического оружия ", - подчеркнули в ведомстве.

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