Об этом передает Reuters.

«Для меня было честью послужить моей стране и реализовать стимулирующую рост экономики политику, которая принесла выгоду американцам, в частности прохождение налоговой реформы», — заявил Кон.

Он ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

После заявления об отставке Кона доллар США ослабел, а биржевой фонд упал на 1%.

Президент США Трамп заявил, что Кон успел провести «историческую» реформу налоговой системы.

«Гэри был моим ведущим экономическим советником и он проделал великолепную работу, продвигая нашу повестку, помогая претворить в жизнь историческую налоговую реформу и позволяя американской экономике снова почувствовать себя свободной», — сказал Трамп.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира