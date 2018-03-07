Пользователей интернета впечатлила фотография проукраинской надписи на одной из остановок оккупированного боевиками незаконных вооруженных формирований Дебальцево Донецкой области.

Соответствующий снимок размещен на странице «Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин)» в Twitter, информирует svodka.net.

‏»Вчера сфотографировал у себя на районе, на ж/д остановке. До этого регулярно срывали тряпки «ДНР». Вы не представляете мои эмоции. А вы говорите, что люди не меняются. Сейчас в городе соотношение «ваты» и украинцев примерно 60/40. Ночные партизаны! Донбасс — Украина!» – говорится в подписи к фото.

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