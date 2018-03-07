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Люди меняются: Украинцев впечатлило патриотическое фото из оккупированного Дебальцево
07.03.2018 09:19
Люди меняются: Украинцев впечатлило патриотическое фото из оккупированного Дебальцево

Пользователей интернета впечатлила фотография проукраинской надписи на одной из остановок оккупированного боевиками незаконных вооруженных формирований Дебальцево Донецкой области.

Соответствующий снимок размещен на странице «Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин)» в Twitter, информирует svodka.net.

‏»Вчера сфотографировал у себя на районе, на ж/д остановке. До этого регулярно срывали тряпки «ДНР». Вы не представляете мои эмоции. А вы говорите, что люди не меняются. Сейчас в городе соотношение «ваты» и украинцев примерно 60/40. Ночные партизаны! Донбасс — Украина!» – говорится в подписи к фото.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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