В ходе расследования попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля полиция изучит обстоятельства смерти его жены и сына, сообщает The Times. В разведке не исключают, что Скрипаля пытались убить власти РФ или их конкуренты Фото: ЕРА Издание отмечает, что следствие не исключает и альтернативную версию: попытка убийства совершена конкурирующей фракцией, которая хочет подорвать режим президента РФ Владимира Путина. Не исключаются и личные мотивы преступления.Как рассказали The Times, полиция также будет расследовать смерть жены и сына Скрипаля.4 марта в английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве на Дубровке в 2002 году.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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