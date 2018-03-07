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В MI5 считают, что отравить Скрипаля пытались россияне - The Times
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07.03.2018 09:19
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В ходе расследования попытки убийства бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля полиция изучит обстоятельства смерти его жены и
сына, сообщает The Times. В разведке не исключают, что Скрипаля
пытались убить власти РФ или их конкуренты Фото: ЕРА Издание
отмечает, что следствие не исключает и альтернативную версию:
попытка убийства совершена конкурирующей фракцией, которая хочет
подорвать режим президента РФ Владимира Путина. Не исключаются
и личные мотивы преступления.Как рассказали The Times, полиция
также будет расследовать смерть жены и сына Скрипаля.4 марта в
английском Солсбери в бессознательном состоянии были найдены
Скрипаль и его дочь. Сейчас оба находятся в критическом
состоянии.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул,
что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства
участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.По данным "Радио
Свобода", вещество, которым, предположительно, отравили
бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, использовали во
время штурма захваченного террористами театрального центра в Москве
на Дубровке в 2002 году.Скрипаль является бывшим офицером
российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии
данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате
обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках
этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом
в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи
утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе,
отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП
погиб его сын.
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