Закон, подписанный президентом, опубликовали в газете «Голос Украины» 6 марта. Он предусматривает продажу госкомпаний балансовой стоимостью более 250 млн грн через аукционы с привлечением авторитетных советников по приватизации. Продажа малых компаний будет осуществляться через электронные аукционы Prozorro.

Закон о приватизации запрещает российским компаниям участвовать в приватизации.

В то же время он упрощает процедуру приватизации. Сводит ее регулирования к одному закону вместо семи. Кроме этого, покупатели смогут предусмотреть оспаривание приватизации исключительно в международном арбитраже.

Президент Петр Порошенко в начале марта подписал закон о приватизации, который должен значительно упростить продажу госпредприятий.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, этот закон позволит привлечь инвесторов в убыточные государственные предприятия и снизить уровень коррупции. Кроме того, принятие нового закона о приватизации — обязательное условие продолжения сотрудничества с МВФ.

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