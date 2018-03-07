Президент США не беспокоится из-за возможного вмешательства России в предстоящие выборы. Он уверен в возможностях спецслужб США противостоять этому.

Президент США Дональд Трамп не беспокоится из-за возможного вмешательства России в предстоящие выборы. Он отметил, что уверен в возможностях спецслужб США противостоять этому.

«Мы применяем контрмеры против только, что они (русские – ред.) делают, мы осуществляем очень мощные контрмеры», – сказал американский президент.

По его словам, американские службы подготовили для безопасности от хакерских нападений, в том числе, системы резервного копирования.

«Мы продолжаем прилагать все усилия для того, чтобы выборы 2018 и 2020-го годов состоялись должным образом», – сказал Трамп.

Ранее США выдвинули официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России с вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Комментируя это, президент США Дональд Трамп заявил, что обвинительное заключение против россиян подтверждает, что не было «никакого заговора» между его избирательным штабом и Россией.

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