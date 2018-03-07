Причиной блокировки стал многократный ввод неправильного пароля.

Причиной инцидента стал многократный ввод неправильного пароля, вследствие чего гаджет заблокировался на 25 миллионов минут. Разблокировать гаджет можно путем полного сброса до заводских настроек, информирует svodka.net.

В Китае женщина пожаловалась на то, что ее iPhone заблокирован на 47 лет. Инцидент произошел после того, как она дала гаджет своему ребенку для просмотра познавательного видео. Об этом пишет The Metro.

«Я не смогу ждать целых 47 лет», — отмечает расстроенная женщина.

Издание сообщает, что в случае шестикратного введения неверного пароля iPhone выдает сообщение о том, что гаджет будет отключен на минуту. Позднее время блокировки увеличивается до 5, 15 и 60 минут и более.

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Разблокировать устройство можно лишь путем полного сброса настроек до заводских.

Ранее сообщалось, что эксперты определили срок жизни iPhone. По их мнению, гаджет расчитан на использование в период немного более четырех лет.

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