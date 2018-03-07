Министр иностранных дел Украины прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить Крым, получив согласие Киева.

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая», – написал Павел Климкин в своем Twitter.

При этом министр добавил, что для общения с крымскими татарами нужно ехать в Киев и встретиться с представителями Меджлиса.

«Надеюсь, госпожа Собчак на стороне цивилизованного мира», – резюмировал Климкин.

Напомним, 6 марта Собчак заявила, что обратилась в украинское посольство с письмом для получения разрешения на поездку на оккупированный полуостров.

«Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу согласие на этот въезд, я поеду туда», – сказала она.

Посольство Украины в РФ ответило, что не получало письма от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, которая хочет посетить Крым.

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