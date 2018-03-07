Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ приступило к созданию трех коралловых садов на общей площади 850 кв. м в эмиратах Рас-Аль-Хайма, Умм-Аль-Кувейн и Аджман.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов готовят уникальный эко-проект — коралловые сады, информирует svodka.net.

Министерство работает над восстановлением экосистем, чтобы обеспечить естественную среду обитания для нескольких морских видов. Это поможет обеспечить значительное увеличение запасов рыбы, передает khaleejtimes.com.

Кроме этого, проект значительно повысит устойчивость природных экосистем, сохранит биоразнообразие и уменьшит последствия изменения климата и поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу путем изоляции углекислого газа.

Доктор Саиф Мухаммед Аль-Гаис, генеральный директор управления охраны окружающей среды и развития Рас-Аль-Хаймы, подтвердил, что коралловые сады сохраняют запасы рыбы. «Управление в сотрудничестве с министерством уже культивировало 650 видов кораллов и создало 703 искусственные пещеры в рамках нашей стратегии по расширению морского биоразнообразия в эмирате», — рассказал он.

Министерство в прошлом месяце объявило о двух экологических инициативах. Первая инициатива — посадка 30 тыс. мангровых деревьев, а вторая — выращивание коралловых садов, предназначенных для развития прибрежных и морских районов в ОАЭ.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира