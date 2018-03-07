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Сегодня вступил в силу закон о приватизации
07.03.2018 09:35
В соответствии с законом, в приватизации украинских предприятий не может участвовать государство-агрессор. Закон о приватизации вступил в силу Фото: president.gov.ua

18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества". 2 марта его подписал президент Украины Петр Порошенко.

Документ предусматривает распределение объектов разгосударствления на две группы – объекты крупной и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В соответствии с законом, в приватизации украинских предприятий не может участвовать государство-агрессор.

В апреле 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено продать 3,5 тыс. государственных предприятий.

В Фонде госимущества утверждали, что в случае принятия законопроекта о приватизации сроки подготовки объектов к приватизации сокращаются вдвое: для объектов большой приватизации – с двух лет до одного года, малой приватизации – с одного года до полугода.

В проекте госбюджета на 2017 год доходы от приватизации были запланированы на уровне 17,1 млрд грн.Из-за отсутствия спроса на объекты государственной собственности план поступлений в госбюджет за счет приватизации недовыполнили на 13,725 млрд грн, сообщали в Кабмине.В госбюджете-2018 доходы от приватизации предусмотрены на уровне 21,3 млрд грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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