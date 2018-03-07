В субботу, 31 марта, нынешнего года жители Земли станут свидетелями полнолуния, которое получило название Голубая Луна. Соответствующая информация размещена на ресурсе Space.com .

Так, 31 марта люди смогут проследить за вторым полнолунием за нынешний месяц. Как правило, Голубой Луной называется полнолуние, которое появляется второй раз за месяц. В текущем месяце первое полнолуние случилось 1 числа.

Второе полнолуние произойдет в субботу в 14:35 по киевскому времени.

Отметим, что по версии множества людей, к полнолунию стоит относиться с опаской, ведь астрономическое явление влияет на здоровье и психику. Однако эксперты утверждают, что эти подозрения напрасны. Ведь в соответствии с исследованиями, полная луна не влияет на поведение человека.

Как сообщал svodka.net.uа, ночь на среду, 31 января, в ночном небе наблюдалось суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной". По отдельности все три явления случаются довольно часто, однако в один и тот же день они еще ни разу не выпадали при жизни нынешнего поколения.

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