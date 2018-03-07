|Второе полнолуние марта: названа дата появления Голубой Луны
|07.03.2018 09:38
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В субботу, 31 марта, нынешнего года жители Земли станут свидетелями полнолуния, которое получило название Голубая Луна. Соответствующая информация размещена на ресурсе Space.com.
Так, 31 марта люди смогут проследить за вторым полнолунием за нынешний месяц. Как правило, Голубой Луной называется полнолуние, которое появляется второй раз за месяц. В текущем месяце первое полнолуние случилось 1 числа.
Второе полнолуние произойдет в субботу в 14:35 по киевскому времени.
Отметим, что по версии множества людей, к полнолунию стоит относиться с опаской, ведь астрономическое явление влияет на здоровье и психику. Однако эксперты утверждают, что эти подозрения напрасны. Ведь в соответствии с исследованиями, полная луна не влияет на поведение человека.
Как сообщал svodka.net.uа, ночь на среду, 31 января, в ночном небе наблюдалось суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и "голубой Луной". По отдельности все три явления случаются довольно часто, однако в один и тот же день они еще ни разу не выпадали при жизни нынешнего поколения.
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