Снижения цен на молочку не будет, даже если опустить НДС

Предложение депутатов о снижении ставки НДС с 20% до 10%, в том числе для производителей и переработчиков молока вряд ли будет поддержано всеми парламентариями. По словам народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан, этот вопрос требует дополнительной проработки, информирует svodka.net.

Мы уже опускали ставку НДС на лекарства, но так и не увидели уменьшения цен в аптеках. Тоже самое может произойти и при снижении ставки налога на молочные продукты. Поэтому я думаю, что понижение НДС требует обсуждения, в том числе и с производителями молока», — отметила Продан.

По ее словам, необходимо учитывать и тенденции в экспорте, и спад потребления на внутреннем рынке.

Напомним, в январе депутаты фракции партии «Блок Петра Порошенко» и «Самопомич» зарегистрировали законопроект №7420-2, которым предлагают уменьшить ставку НДС с 20% до 10% для животноводов, переработчиков молока, мяса, овощей и зерновых.

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