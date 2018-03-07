Среди погибших с 18 февраля в Восточной Гуте – 178 детей, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 6 марта сирийские правительственные войска контролируют около 40% территории Восточной Гуты, заявили в центре мониторинга по соблюдению прав человека Фото: EPA (архив) "Увеличилось до 805 человек число сирийских гражданских лиц, убитых в Восточной Гуте, в том числе это 178 детей и 108 женщин, погибших в результате воздушных, ракетных и артиллерийских обстрелов", – сказано в сообщении.Ранения получили минимум 4 тыс. человек.Отмечается, что по состоянию на утро 6 марта сирийские правительственные войска и союзные им силы контролируют около 40% территории Восточной Гуты.4 марта региональный координатор ООН Панос Мумцис заявил, что начиная с 18 февраля около 600 человек погибло и более 2000 было ранено в результате воздушных и наземных ударов в Восточной Гуте.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.Восточная Гута, пригород Дамаска, является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии немедленно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых.Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека 25 февраля сообщал, что после принятия резолюции Совбеза ООН обстрелы Восточной Гуты не прекратились. 26 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российский президент Владимир Путин поручил ввести в сирийской Восточной Гуте гуманитарную паузу. Он отметил, что решение было принято в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.27 февраля в Госдепе США подтвердили, что боевые действия в Восточной Гуте продолжаются. 28 февраля в Совбезе ООН также заявили, что в пригороде Дамаска не прекратились бомбардировки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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