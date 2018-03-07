Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика из-за гололедицы

На всех маршрутах общественного транспорта в Киеве введено оперативное положение в связи со сложными погодными условиями – гололедицей, сообщило КП "Киевпастранс".

"С начала движения 7 марта на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование с отклонением от графика движения - в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - говорится в сообщении.

По данным Украинского гидрометцентра, около 8.00 в среду в Киеве температура воздуха достигала -2°С, атмосферное давление 735 мм рт.ст., относительная влажность 95%. На дорогах скользко.