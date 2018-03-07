Глава МИД Украины о просьбе Собчак: законный въезд в Крым для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов - это точно шизофрения

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал просьбу кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак о въезде в оккупированный Крым через территорию Украины для ведения предвыборной кампании.

"Меня все о Собчак и оккупированный Крым спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - написал министр на своей странице в Твиттер в среду.

П.Климкин также добавил, что для того чтобы пообщаться с крымских татарами, необходимо приехать в Киев для встречи с представителями Меджлиса. Он напомнил, что Меджлис запрещён в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, 6 марта К.Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

При этом она утверждала, что не будет, как кандидат в президенты, проводить предвыборную агитацию в аннексированном Крыму, отмечая, что, аннексировав Крым, РФ нарушила международные обязательства. По мнению К.Собчак, Киеву и Москве необходимо провести общий референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.