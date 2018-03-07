|"Будем сильно противодействовать": Трамп пообещал Кремлю сильный ответ
|07.03.2018 09:51
|
Во время выборов в Конрес в 2018-м США не позволят России вмешаться в гонку и дадут сильный ответ на посягательства Кремля.
С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает «Голос Америки», информирует svodka.net.
«Мы не хотим, чтобы наша система голосования была каким-либо образом поражена. Мы этого не допустим. Мы сильно будем этому противодействовать», – пообещал глава США.
Он отметил, что США «очень глубоко изучают ситуацию и выдвинут очень сильные предложения по вопросу выборов 2018 года».
При этом, по словам Трампа, в прошлом вмешательство России не имело никакого влияния на голосование в США, и кроме Москвы в выборы в Америке могли вмешиваться и другие страны и лица.
Читайте: Оставшаяся в здравом уме часть электората Путина ахнула и начала паковать чемоданы, – российский блогер