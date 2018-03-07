Украинская певица Даша Астафьева поделилась снимком в неглиже. Астафьева показала тело в белье Фото: da_astafieva / Instagram Пост певица разместила в Instagram. Once more * for @buro247ua By @ianatokarchuk styled by @frolovheart Публикация от Дария Астафьева (@da * astafieva) Мар 6, 2018 в 10:45 PST Фото сделано для Buro 24/7 Ukraine.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы. Астафьева при этом оставалась лидером коллектива.В 2017 году она начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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