|Астафьева показала тело в кружевном белье
|07.03.2018 09:51
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Once more * for @buro247ua By @ianatokarchuk styled by @frolovheartПубликация от Дария Астафьева (@da * astafieva) Мар 6, 2018 в 10:45 PST
Фото сделано для Buro 24/7 Ukraine.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы. Астафьева при этом оставалась лидером коллектива.В 2017 году она начала сольную карьеру.
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