В Украине бурно развиваются все новые и новые способы оплаты за товар и услуги. Вскоре эта система будет полностью трансформирована.

Главный вызов для всех участников рынка — придумать, почему клиенты будут постоянно использовать для платежей именно твой платежный ресурс, пишет со ссылкой на

"По информации Национального банка Украины, на конец третьего квартала 2017 года показатель количества платежных терминалов составил 5,7 шт. на 1 тыс. населения, тогда как в ЕС этот показатель в среднем — свыше 10 шт. на 1 тыс. Всего на конец октября 2017 года в Украине установлено более 214 тыс. платежных терминалов, причем их количество выросло на 10,2% с начала года", - сказано в материале.

Прогнозируется,что в 2018 году более 30% всех онлайн-покупок украинцев будут сделаны с мобильных устройств.

"В мире появился новый феномен — Cashless economy и даже Cashless society. Мы наблюдаем этот феномен во всех странах, в которых работает Vodafone. Например, Британию уже можно назвать „страной без кэша“. Всего 4% платежей осуществляются наличными. Все остальное ушло в онлайн. При этом доля платежей с мобильных устройств перевалила за 50%. Британия и Австралия лидируют в мире по мобильным платежам. В Европе доля мобильных платежей немного ниже, но все равно высока — 37%. Это и наше будущее. Мы ожидаем, что в 2018 году более 30% всех онлайн-покупок украинцев будут сделаны с мобильных устройств", — говорит руководитель направления финансовых сервисов Vodafone Украина Дмитрий Коваль.

Эксперты прогнозируют, что украинцам вскоре придется полностью отказаться от наличных, так как страна решительно движется в европейское пространство.

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