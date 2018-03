Отставка советника президента США вызвала волатильность рынков акций Азии Новость о том, что главный экономический советник Белого дома, глава Национального экономического совета Гэри Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий, вызвала волатильность фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает MarketWatch. Азиатские рынки открылись " в минусе", однако после объявления об отставке пошли вверх. Затем на рынки вернулись негативные настроения. Уход советника президента США по экономике это плохая новость для рынков, полагает главный исполнительный директор McKinley Capital Роберт Гиллам. "Гэри Кон высоко ценился инвестиционным сообществом, и мы, вероятно, увидим ряд краткосрочных негативных настроений в связи с его отставкой", - полагает знаток. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,2%. Японские Nikkei 225 и Topix к 8:25 КВ снизились соответственно на 0,79% и 0,67%. Цена бумаг нефтепроизводителей Inpex Corp. и Japan Petroleum Exploration Co. опустилась соответственно на 0,6% и 1,2% вслед за падением нефтяных котировок. Кроме того, дешевеют бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1,8%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 1,1%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,8%. При этом дорожают акции производителя бытовой электроники Sony Corp. - на 0,6% и рекламного агентства Dentsu Inc. - на 2,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:43 КВ упал на 1,01% вслед за снижением цен на металлы и нефть. Котировки акций ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились на 1%. Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также снижается: Westpac Banking - на 1,6%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:46 КВ опустилось на 0,2%. Тем не менее, капитализация производителей полупроводников Samsung Electronics Co. и SK Hynix подскочила на 3,3% и 0,5% соответственно. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 КВ опустился на 0,27%, гонконгский Hang Seng - на 0,65%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



