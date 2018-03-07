Тысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключить.

Starlink находится лишь в самом начале своего развития, однако уже понятно, что глобальная, высокоскоростная, ничем и никем не ограниченная система доступа в интернет способна действительно изменить жизнь людей во всем мире, информирует svodka.net.

Глобальный интернет отключить не получится, не создав всем проблемы

В конце февраля компания Илона Макса SpaceX запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту два экспериментальных спутника связи для будущей сети, способной предоставлять бесперебойный и высокоскоростной доступ к интернету в любой точке Земли.

Запущенные с калифорнийской авиабазы “Ванденберг” спутники Tintin-A и Tintin-B положат начало сети Starlink, пишет theins.ru.

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В рамках проекта Илон Маск собирается за несколько лет вывести на околоземную орбиту больше спутников, чем за всю предыдущую историю человечества, покрыв интернетом всю территорию планеты.

В орбитальной группировке Starlink уже к середине 2020 годов планируется использование 11925 спутников связи.

Они должны будут работать как единая система в виде ячеистой сети, равномерно покрывающей поверхность нашей планеты.

Большую часть этих аппаратов – 7518 – разместят сравнительно близко от поверхности Земли – на высоте 335 километров. Они будут передавать и получать сигнал в v-диапазоне частот (от 40 до 75 ГГерц).

Сигнал от пользователя до спутника, во-первых, должен идти как можно быстрее — 25-35 миллисекунд, а во-вторых, должна поддерживаться постоянная скорость передачи данных в 1 ГБит в секунду. Остальные 4407 спутников будут работать в Ku- и Ka-диапазоне (до 40 ГГерц) и обеспечивать связь на скорости примерно 100 Мбит в секунду. Их орбита (и, соответственно, зона покрытия) будет выше – около 1150 километров.Такая архитектура обеспечит бесперебойность приема и передачи сигнала в любых условиях.

Если на какой-то из «нижних» спутников ляжет слишком большая нагрузка, его поддержат «сверху». Если же и этого будет недостаточно, то на помощь придут соседние аппараты. Инженеры умышленно предусмотрели в них возможность коммуницировать между собой и перенаправлять антенны на самые востребованные участки – например, на большие города.

Для приема сигнала на поверхности пользователи должны будут купить специальные устройства. Сейчас предполагается, что они будут размером с обыкновенный планшет и ценой не более 300 долларов. Впрочем, к началу эксплуатации сети и размеры устройств, и их цена наверняка уменьшатся.

Достаточно будет подсоединить к такой антенне свой телефон и/или компьютер, чтобы получить интернет невиданной скорости в любой точке мира. SpaceX уже получила дозволение на запуск «высоких» спутников от Федеральной комиссии по связи, которая регулирует эти вопросы в США. Запрос на использование «низких» сейчас рассматривается.

Вся система Starlink будет работать в американской юрисдикции – считается, что это позволит оградить ее от попыток ограничить свободу слова или «перекрыть» кому-либо интернет по политическим мотивам.

«Илон Маск не скрывает, что главная задача создания глобальной высокоскоростной системы доступа в интернет – это заработок, и немалый», — пишет theins.ru. По данным The Wall Street Journal, если к 2025 году число абонентов достигнет 40 миллионов человек, то к 2025 году они будут приносить примерно 30 миллиардов выручки. Операционная прибыль компании может превысить 20 миллиардов долларов.

SpaceX пока не объявляет, во что обойдется пользователям подключение и использование Starlink. Неизвестно даже, придется ли пользователям платить абонентскую плату. Однако даже если и так, то нехватки в клиентах быть не должно. Даже в США около 40 процентов жителей сельской местности не подключены к широкополосному интернету. Это десятки миллионов потенциальных абонентов.

В масштабах только мира счет идет на миллиарды. Интересно еще и то, на что Маск собирается тратить деньги, полученные от своей новой затеи: прибыль пойдет на создание и развитие марсианской колонии.

Starlink находится лишь в самом начале своего развития, однако уже сейчас понятно, что глобальная, высокоскоростная, ничем и никем не ограниченная система доступа в интернет способна действительно изменить жизнь людей во всем мире.

Равный и свободный доступ к информации и общению станет универсальным правом, которое будет очень непросто ограничить. Это может повлечь уже не только экономические, но и политические последствия.

Глобальный доступ в интернет, защищенный Первой поправкой Конституции США, сделает бесполезной и просто невозможной работу разного рода цензоров и создателей «суверенных сетей». Starlink нельзя будет отключить, перерубив какой-либо кабель – за его отсутствием.

Сам Маск сказал, что единственный метод помешать распространению сигнала на какой-либо территории – это «сбить спутник», отметив, что «Китай может это сделать». Технически – да, может. Китайцы даже провели такой опыт в 2007 году. Правда, результаты его были катастрофическими – уничтоженный спутник разлетелся на тысячи осколков, которые теперь постоянно угрожают всем прочим космическим аппаратам.

Если уничтожить десяток спутников, то дорога в космос будет закрыта для всех. Starlink – не единственная в своем роде система. Европейская компания OneWeb тоже объявила о намерении создать собственную сеть из тысяч спутников, предоставляющих глобальный и широкополосный доступ в интернет. Сейчас ее создателей останавливает лишь высокая стоимость космических запусков.

Для реализации своего проекта они ждут завершения испытаний многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin. Эта ракета должна стать не только основным носителем спутников OneWeb, но и главным конкурентом Falcon Heavy в сфере недорогих космических запусков.

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