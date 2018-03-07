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Саакашвили: У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом
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07.03.2018 09:59
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По словам экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михаила
Саакашвили, он может зарабатывать на жизнь, читая лекции. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили:
Я не буду зависеть, например, от дохода нашей партии или от
фандрайзинга нашей партии в Украине Фото: ЕРА "У меня есть
несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным
голландским доходом. И на первых порах этого вполне хватит. А
дальше я не пропаду. Еще раз говорю: у меня уже предложения
есть читать лекции, у меня будет, я думаю, куча других
возможностей, будет из чего выбирать. Так что я не буду зависеть,
например, от дохода нашей партии или от фандрайзинга нашей партии в
Украине. Хотя, конечно, в Украине люди нас поддерживали. Нам же
надо было кушать, заливать бензин, передвигаться, жить на
что-то. Это были пожертвования людей – и точно не олигархов, и
точно не российских каких-то там источников, как утверждали Луценко
и Порошенко (генпрокурор Украины Юрий Луценко и президент Петр
Порошенко. – )", – отметил он.Саакашвили добавил, что на
деньги бизнесмена Сергея Курченко не жил. Политик подчеркнул, что с
ним не знаком."Это один из тех людей, которых
я не знаю. Остальных олигархов я знаю,
а с ним я не успел (познакомиться. –
)", – сказал он.12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и
Государственной миграционной службы Украины задержали
Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в
Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в
Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой
страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху
нових сил" заявил, что за высылкой стоит Порошенко, который в
июле 2017-го лишил его украинского гражданства.Генпрокурор
Юрий Луценко заявлял, что окружение Саакашвили получило из
России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения
власти в Украине. Кроме того, по словам главы ГПУ, целью акций
лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного
преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и
восстановление его контроля над активами в Украине.
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