По словам экс-президента Грузии, лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, он может зарабатывать на жизнь, читая лекции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили: Я не буду зависеть, например, от дохода нашей партии или от фандрайзинга нашей партии в Украине Фото: ЕРА "У меня есть несколько тысяч долларов. Семья у меня небогатая, но с нормальным голландским доходом. И на первых порах этого вполне хватит. А дальше я не пропаду. Еще раз говорю: у меня уже предложения есть читать лекции, у меня будет, я думаю, куча других возможностей, будет из чего выбирать. Так что я не буду зависеть, например, от дохода нашей партии или от фандрайзинга нашей партии в Украине. Хотя, конечно, в Украине люди нас поддерживали. Нам же надо было кушать, заливать бензин, передвигаться, жить на что-то. Это были пожертвования людей – и точно не олигархов, и точно не российских каких-то там источников, как утверждали Луценко и Порошенко (генпрокурор Украины Юрий Луценко и президент Петр Порошенко. – )", – отметил он.Саакашвили добавил, что на деньги бизнесмена Сергея Курченко не жил. Политик подчеркнул, что с ним не знаком."Это один из тех людей, которых я не знаю. Остальных олигархов я знаю, а с ним я не успел (познакомиться. – )", – сказал он.12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства.Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. Кроме того, по словам главы ГПУ, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении беглого бизнесмена Сергея Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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