В партии "Наш край" заявляют об угрозах реформе децентрализации в Украине и требуют закрепления статуса ОТГ в Конституции

Сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак призвал Верховную Раду безотлагательно внести в Конституцию определение объединенный территориальных громад (ОТГ) как административных единиц, сообщает пресс-служба партии.

По словам А.Мазурчака, децентрализация, которая дала громадам настоящий шанс для развития, может быть отменена в ближайшее время. "Власть сворачивает важнейшую реформу страны. Децентрализация может быть отменена решением Конституционного Суда, потому что объединенные громады не предусмотрены Основным законом как административные единицы. "Наш край" требует от Верховной Рады безотлагательно определить конституционный статус объединенных территориальных громад", – заявил он.

По мнению сопредседателя "Нашего края", Верховная Рада и правительство должны принять еще ряд решений для развития децентрализации. "Мы требуем передать ОТГ земли через принятого закона, чтобы закрепить их в собственности громад и лишить Кабмин возможности в ручном режиме влиять на них. Также мы настаиваем на запрете перекладывать любые расходы, которое должно обеспечивать государство, на плечи громад. Реформы для людей, а не люди для реформ", – отметил А.Мазурчак.

В партии напоминают, что правительство одобрило распоряжение о передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных громад. Соответствующее решение было принято 31 января 2018 на заседании Кабинета министров по инициативе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.