На территории Бразилии из грузового самолета авиакомпании Lufthansa были похищены наличные деньги в сумме 5 миллионов долларов, пишет Deutsche Welle .

Происшествие случилось в большом грузовом аэропорту около Сан-Паулу. Планировалось, что деньги доправят в швейцарский Цюрих.

Преступление было совершено за несколько минут. Так, преступники прибыли к терминалу грузовых авиаперевозок международного аэропорта Виракопус на автомобиле, украшенном наклейками, которые имитировали логотип службы безопасности авиакомпании.

Злоумышленная группа из пяти человек пару минут угрожала охранникам самолета, после чего попала на борт и унесла груз. Во время инцидента никто не пострадал.

Как сообщал svodka.net, сценарист, редактор и автор комиксов компании Marvel Comics 95-летний Стэн Ли подал заявление в правоохранительные органы Лос-Анджелеса о таинственном исчезновении с его счетов 1,4 млн долларов.

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