Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что готовит свое возвращение в Украину и активно участвует в политических процессах в Грузии. Саакашвили рассказал, что нигде не хочет просить политического убежища Фото: ЕРА "Но я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину. Не думаю, что они (украинские власти. – ) долго продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие украинского народа и его стремление к изменениям", – заявил политик.Он рассказал, что нигде не хочет просить политического убежища."Я все время передвигаюсь, ко мне все время ездят, я готовлю свое возвращение в Украину, активно участвую в политических процессах в Грузии. Естественно, никто никогда не добьется того, чтобы я замолчал. Недавно по нескольким российским каналам показали опять этого старого ФСБшника Гиоргадзе (Игоря Гиоргадзе. – ) – это генерал ФСБ, который в свое время взрывал Шеварднадзе (экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. – ). И он сказал, что если Саакашвили сейчас не успокоится в своей Европе, если он не тормознет, как он выразился, "то я ему даю 85%, что его уберут". Так вот я им хочу сказать: не дождетесь, как у нас говорят в Одессе", – добавил Саакашвили.Политик подчеркнул, что будет добиваться своих целей. По его словам, нахождение в Европе имеет свои плюсы.12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства.21 февраля адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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