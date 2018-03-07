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Саакашвили: Я почти уверен, что уже в этом году вернусь в Украину
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07.03.2018 10:07
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что готовит свое
возвращение в Украину и активно участвует в политических процессах
в Грузии. Саакашвили рассказал, что нигде не хочет
просить политического убежища Фото: ЕРА "Но я почти
уверен, что уже в этом году вернусь в Украину.
Не думаю, что они (украинские власти. – ) долго
продержатся. Люди, у которых такие истерики, не могут
долго продержаться, учитывая украинский характер, свободолюбие
украинского народа и его стремление к изменениям", –
заявил политик.Он рассказал, что нигде не хочет просить
политического убежища."Я все время передвигаюсь, ко мне все
время ездят, я готовлю свое возвращение в Украину,
активно участвую в политических процессах в Грузии.
Естественно, никто никогда не добьется того, чтобы
я замолчал. Недавно по нескольким российским каналам
показали опять этого старого ФСБшника Гиоргадзе
(Игоря Гиоргадзе. – ) – это генерал ФСБ, который
в свое время взрывал Шеварднадзе (экс-президента
Грузии Эдуарда
Шеварднадзе. – ). И он сказал, что
если Саакашвили сейчас не успокоится в своей Европе, если
он не тормознет, как он выразился,
"то я ему даю 85%, что его уберут". Так вот
я им хочу сказать: не дождетесь, как у нас
говорят в Одессе", – добавил Саакашвили.Политик подчеркнул,
что будет добиваться своих целей. По его словам, нахождение
в Европе имеет свои плюсы.12 февраля 2018 года сотрудники
Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы
Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане
"Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что
Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за
высылкой стоит Порошенко, который в июле 2017-го лишил
его украинского гражданства.21 февраля адвокат Саакашвили
Руслан Чернолуцкий сообщил, что политику запретили въезд в Украину
до 13 февраля 2021 года.
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