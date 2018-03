На пути к пре­вра­ще­нию КНР в глав­ную фон­до­вую пло­щад­ку мира

Пар­тий­но-го­су­дар­ствен­ное ру­ко­вод­ство Ки­тай­ской На­род­ной Рес­пуб­ли­ки (КНР) часто го­во­рит, что в стране стро­ит­ся «со­ци­а­лизм с ки­тай­ской спе­ци­фи­кой». Спе­ци­фи­ка со­сто­ит, прежде только, в том, что эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие Китая осу­ществ­ля­ет­ся на основе со­че­та­ния цен­тра­ли­зо­ван­но­го го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния и ры­ноч­ных ме­ха­низ­мов. Под ры­ноч­ны­ми ме­ха­низ­ма­ми име­ют­ся в виду в первую оче­редь фи­нан­со­вые рынки – кре­дит­ный, ва­лют­ный, стра­хо­вой, фон­до­вый.

О даль­ней­шей ли­бе­ра­ли­за­ции фи­нан­со­вых рынков го­во­рил 5 марта на от­кры­тии сессии Все­ки­тай­ско­го со­бра­ния на­род­ных пред­ста­ви­те­лей (ВСНП) пре­мьер Гос­со­ве­та КНР Ли Кэцян. В до­кла­де го­во­ри­лось о более ши­ро­ком от­кры­тии дверей для ино­стран­ных ин­ве­сто­ров, о по­вы­ше­нии ин­ве­сти­ци­он­ной при­вле­ка­тель­но­сти ки­тай­ской эко­но­ми­ки, об обес­пе­че­нии кон­ку­рент­ной среды для биз­не­са и т. п. Кон­кре­ти­ка и сроки должны по­явить­ся в виде за­ко­нов и ре­ше­ний Гос­со­ве­та вскоре после за­вер­ше­ния сессии ВСНП, ко­то­рая про­длит­ся до 20 марта.

Счи­та­ет­ся, что КНР до­би­лась се­рьёз­ных успе­хов в деле со­зда­ния фон­до­во­го рынка, т. е. той пло­щад­ки, на ко­то­рой про­ис­хо­дит тор­гов­ля ак­ци­я­ми ком­па­ний. Впро­чем, се­год­ня на боль­шин­стве таких рынков в мире тор­гу­ют­ся также кор­по­ра­тив­ные об­ли­га­ции, го­су­дар­ствен­ные дол­го­вые бумаги, про­из­вод­ные фи­нан­со­вые ин­стру­мен­ты. Это рынки ценных бумаг.

В Китае почти од­но­вре­мен­но (в 1990 году) были со­зда­ны две биржи, ко­то­рые в со­во­куп­но­сти и пред­став­ля­ют се­го­дняш­ний фон­до­вый рынок страны. Одна на­хо­дит­ся в Шанхае, другая в Шэ­нь­чж­эне. Обе яв­ля­ют­ся неком­мер­че­ски­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми под управ­ле­ни­ем Ко­мис­сии по ценным бу­ма­гам КНР. На обеих пло­щад­ках ве­дёт­ся расчёт соб­ствен­ных фон­до­вых ин­дек­сов. Тор­гу­е­мые акции де­лят­ся на два вида – акции "А" и акции "В", они тор­гу­ют­ся от­дель­но. На рынке акций "А" тор­го­вые опе­ра­ции осу­ществ­ля­ют­ся за юани, ва­лю­той рынка акций "В" яв­ля­ют­ся дол­ла­ры США. Долгое время доступ ино­стран­ных ин­ве­сто­ров к рынку "А" был закрыт – там тор­го­ва­лись акции ки­тай­ских ком­па­ний. Однако с 2001 года право по­ку­пать ценные бумаги рынка "А" по­лу­чи­ли и ин­ве­сто­ры из-за рубежа. Ру­ко­вод­ство биржи пла­ни­ру­ет в скором бу­ду­щем объ­еди­нить два рынка, сейчас они раз­ли­ча­ют­ся только ва­лю­той про­ве­де­ния торгов. Обе биржи до недав­не­го вре­ме­ни имели се­рьёз­ные огра­ни­че­ния для ино­стран­ных ин­ве­сто­ров. Ка­пи­та­ли­за­ция обеих бирж в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве имеет тен­ден­цию к росту, но на от­дель­ных от­рез­ках могут про­ис­хо­дить резкие взлёты и па­де­ния. Ухабов хва­та­ет, но об этих ухабах я буду го­во­рить в другой раз.

В 2009 году Шан­хай­ская фон­до­вая биржа обо­гна­ла То­кий­скую биржу по объ­ё­мам сделок, за­клю­чён­ных в те­че­ние года, став аб­со­лют­ным ли­де­ром на рынках Азии. По данным Все­мир­ной Фе­де­ра­ции бирж, фон­до­вые рынки Шанхая и Токио заняли второе и третье место между фон­до­вых бирж мира. Шэ­нь­чж­э­нь­ская фон­до­вая биржа несколь­ко от­ста­ёт по ка­пи­та­ли­за­ции от Шан­хай­ской. На второй бирже более вы­со­кий удель­ный вес го­су­дар­ствен­ных ком­па­ний и за­мет­но боль­шее ко­ли­че­ство вы­со­ко­тех­но­ло­ги­че­ских ком­па­ний. В то же время Шан­хай­ская биржа в первую оче­редь ра­бо­та­ет с так на­зы­ва­е­мой старой эко­но­ми­кой.

И есть ещё одна фон­до­вая биржа, ко­то­рая играет боль­шую роль в жизни Китая. Она яв­ля­ет­ся на­по­ло­ви­ну ки­тай­ской, а на­по­ло­ви­ну – ино­стран­ной. Речь идет о Гон­конг­ской фон­до­вой бирже. Сам Гон­конг ха­рак­те­ри­зу­ет­ся двой­ствен­ным ста­ту­сом. В 1898 году тер­ри­то­рия Гон­кон­га была арен­до­ва­на у Китая Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей на 99 лет и в те­че­ние этого срока фак­ти­че­ски оста­ва­лась бри­тан­ской ко­ло­ни­ей. В 1997 году срок дей­ствия до­го­во­ра аренды истёк, и КНР обрела су­ве­ре­ни­тет над тер­ри­то­ри­ей. Со­глас­но сов­мест­ной ки­тай­ско-бри­тан­ской де­кла­ра­ции и Ос­нов­но­му закону Гон­кон­га, тер­ри­то­рии предо­став­ле­на ши­ро­кая ав­то­но­мия на 50 лет (до 2047 года). Статус Гон­кон­га опре­де­лён фор­му­ла­ми «Одна страна, две си­сте­мы» и «Гон­кон­гом управ­ля­ют сами гон­кон­г­цы в усло­ви­ях вы­со­кой сте­пе­ни ав­то­но­мии». Цен­траль­ное на­род­ное пра­ви­тель­ство КНР берёт на себя во­про­сы обо­ро­ны и внеш­ней по­ли­ти­ки тер­ри­то­рии, в то время как Гон­конг остав­ля­ет за собой кон­троль над за­ко­но­да­тель­ством, по­ли­ци­ей, де­неж­ной си­сте­мой, по­шли­на­ми и им­ми­гра­ци­он­ной по­ли­ти­кой, а также со­хра­ня­ет пред­ста­ви­тель­ство в меж­ду­на­род­ных ор­га­ни­за­ци­ях и про­грам­мах.

Что ка­са­ет­ся Гон­конг­ской фон­до­вой биржи, то она по ка­пи­та­ли­за­ции при­мер­но такого же ка­либ­ра, как биржи в Шанхае и Шэ­нь­чж­эне. Ро­ди­лась в 1947 году ещё в том Гон­кон­ге, ко­то­рый на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем Лон­до­на. Воз­ник­ла не на пустом месте, а в ре­зуль­та­те сли­я­ния двух бирж, из ко­то­рых одна была со­зда­на в 1891 году, а другая – в 1921 году. Позд­нее к ней при­со­еди­ни­лись ещё три фон­до­вые биржи, ос­но­ван­ные в 1969, 1971 и 1972 гг. В 2000 году к Фон­до­вой бирже Гон­кон­га при­со­еди­ни­лась фью­черс­ная биржа Gong Kong Futures Exchange LTD и кли­рин­го­вая палата Hong Kong Securities Clearing Company LTD. В ре­зуль­та­те у биржи воз­ник­ло новое на­зва­ние: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited с аб­бре­ви­а­ту­рой HKEX. Этот кон­гло­ме­рат фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов дал мощ­ней­ший толчок раз­ви­тию бир­же­вой де­я­тель­но­сти в Гон­кон­ге и по­ро­дил ак­тив­ный приток ка­пи­та­ла со только мира. Фон­до­вая биржа обес­пе­чи­ва­ет доступ к акциям при­ви­ле­ги­ро­ван­но­го и обыч­но­го типа, оп­ци­о­нам, фью­черсам, об­ли­га­ци­ям и иным фи­нан­со­вым ин­стру­мен­там. По­пу­ляр­но­стью на бирже поль­зу­ют­ся ин­дек­сы США, Японии, Гер­ма­нии, Фран­ции, а также бра­зиль­ский, ин­дий­ский и юж­но­аф­ри­кан­ский ин­дек­сы и рос­сий­ский MICEX. В списке ин­стру­мен­тов до­ступ­ны об­ли­га­ции, вза­им­ные фонды, ETF и ETC, вар­ран­ты и прочие виды ценных ак­ти­вов. Всего на бирже пред­став­ле­но более 8,5 тыс. тор­го­вых ин­стру­мен­тов. После объ­еди­не­ния гон­конг­ская фон­до­вая биржа стала тре­тьим в Азии фи­нан­со­вым ин­сти­ту­том по ка­пи­та­ли­за­ции и обо­ро­ту, а в мире заняла шестое место.

Важ­ней­шей осо­бен­но­стью Гон­конг­ской фон­до­вой биржи яв­ля­ет­ся то, что ос­нов­ны­ми её поль­зо­ва­те­ля­ми яв­ля­ют­ся ки­тай­ские ком­па­нии. По со­сто­я­нию на 31 ок­тяб­ря 2016 года на Гон­конг­ской бирже об­ра­ща­лись акции 1955 ком­па­ний, причём при­мер­но по­ло­ви­на из них (989) – ком­па­нии с ма­те­ри­ко­во­го Китая, ещё 856 – ком­па­нии Гон­кон­га, а остав­ши­е­ся 110 – ком­па­нии разных стран мира, пре­иму­ще­ствен­но из Юго-Во­сточ­ной Азии. Кстати, по­дав­ля­ю­щая часть акций, об­ра­ща­ю­щих­ся на бирже Гон­кон­га и вхо­дя­щих в топ-20 по по­ка­за­те­лю ка­пи­та­ли­за­ции, при­над­ле­жат фи­нан­со­вым хол­дин­гам и банкам Китая. На первом месте – ки­тай­ский фи­нан­со­во-ин­ве­сти­ци­он­ный кон­гло­ме­рат . Далее сле­ду­ют ки­тай­ские банки: ; ; ; и другие.

Боль­шая часть ино­стран­но­го ка­пи­та­ла, по­сту­па­ю­ще­го в Китай, про­хо­дит через Гон­конг, ко­то­рый яв­ля­ет­ся во­ро­та­ми, свя­зы­ва­ю­щи­ми КНР с осталь­ным миром.

Пекин в по­след­ние годы при­кла­ды­ва­ет боль­шие усилия к тому, чтобы рас­ши­рить гон­конг­ские ворота, уве­ли­чить приток ино­стран­но­го ка­пи­та­ла в ки­тай­скую эко­но­ми­ку. С этой целью в 2014 году был за­пу­щен проект под на­зва­ни­ем Stock Connect (Фон­до­вая связь). Цель про­ек­та – со­еди­нить фон­до­вый рынок КНР с ана­ло­гич­ным рынком Гон­кон­га и в более от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве со­здать единую тор­го­вую пло­щад­ку, ко­то­рая могла бы кон­ку­ри­ро­вать с ве­ду­щи­ми фон­до­вы­ми бир­жа­ми мира. Первая оче­редь про­ек­та стар­то­ва­ла в ноябре 2014 года, она преду­смат­ри­ва­ла со­еди­не­ние биржи Гон­кон­га с биржей Шанхая. В конце 2016 года была за­пу­ще­на вторая фаза про­ек­та, ко­то­рая преду­смат­ри­ва­ет со­еди­не­ние биржи Гон­кон­га с биржей Шэ­нь­чж­эня. Проект преду­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность ин­ве­сто­рам из КНР при­об­ре­тать акции тех ки­тай­ских и гон­конг­ских ком­па­ний, ко­то­рые имеют ли­стинг на Гон­конг­ской бирже, а ино­стран­ным ин­ве­сто­рам – при­об­ре­тать акции, об­ра­ща­ю­щи­е­ся на биржах Шанхая и Шэ­нь­чж­эня. В част­но­сти, ино­стран­ные ин­ве­сто­ры по­лу­ча­ют к акциям 881 ком­па­нии, об­ра­ща­ю­щим­ся на бирже Шэ­нь­чж­эня, и к акциям 569 ком­па­ний на бирже Шанхая, только 1450 ком­па­ний.

Уже се­год­ня Китай по по­ка­за­те­лю со­во­куп­ной ка­пи­та­ли­за­ции фон­до­во­го рынка за­ни­ма­ет второе место в мире. В ок­тяб­ре 2003 года доля США в со­во­куп­ной ка­пи­та­ли­за­ции всех фон­до­вых рынков мира, по оцен­кам Блум­берг, была равна 45,2%; спустя 13 лет, в ок­тяб­ре 2016 года, она сни­зи­лась до 36,3%. А вот доля Китая за этот период вы­рос­ла с 1,5% до 10,1%; Китай занял вторую строч­ку в ми­ро­вом рей­тин­ге, обойдя Японию. Так же ди­на­мич­но раз­ви­вал­ся фон­до­вый рынок Гон­кон­га, его доля в ми­ро­вой ка­пи­та­ли­за­ции вы­рос­ла за период 2003-2016 гг. с 3,0 до 6,3%. В на­сто­я­щее время Гон­конг на­хо­дит­ся на чет­вёр­том месте в мире по ка­пи­та­ли­за­ции фон­до­во­го рынка после США, КНР и Японии и уже на­сту­па­ет на пятки по­след­ней. На­блю­да­лось за­мет­ное па­де­ние по­зи­ций Ве­ли­ко­бри­та­нии – с 7,8 до 4,6%, а ведь неко­гда Лондон входил в тройку ми­ро­вых ли­де­ров фон­до­вых рынков.

Неко­то­рые экс­пер­ты от­ме­ча­ют, что за про­ек­том Stock Connect стоят далеко идущие планы Пекина кон­со­ли­ди­ро­вать три биржи и со­здать ги­гант­скую фон­до­вую биржу, ко­то­рая будет бо­роть­ся за первое место в мире с таким ги­ган­том, как Нью-Йорк­ская фон­до­вая биржа. Ка­пи­та­ли­за­ция бирж Шанхая, Шэ­нь­чж­эня и Гон­кон­га на се­го­дняш­ний день оце­ни­ва­ет­ся ана­ли­ти­ка­ми банка Гол­д­ман Сакс со­от­вет­ствен­но в 3,99 трлн., 3,2 трлн. и 3,30 трлн. долл. Со­во­куп­ная ка­пи­та­ли­за­ция трёх бирж, таким об­ра­зом, со­став­ля­ет около 10,6 трлн. долл. Это больше, чем ка­пи­та­ли­за­ция любой другой фон­до­вой биржи мира за ис­клю­че­ни­ем Нью-Йорк­ской, ка­пи­та­ли­за­ция ко­то­рой оце­ни­ва­ет­ся в 18,9 трлн. долл. Вторая по ве­ли­чине биржа США и только мира NASDAQ имеет по­ка­за­тель, равный 7,6 трлн. долл. Разрыв между ки­тай­ским рынком и Нью-Йорк­ской биржей очень зна­чи­тель­ный, но у Китая по­тен­ци­ал роста несрав­нен­но больше, чем у его аме­ри­кан­ско­го кон­ку­рен­та.

Кстати, в Европе на­блю­да­ет­ся опре­де­лён­ная стаг­на­ция на фон­до­вых пло­щад­ках. Тот же Лондон, как я уже от­ме­тил, теряет свои по­зи­ции неко­гда важ­ней­ше­го центра фон­до­вых опе­ра­ций. Не ис­клю­че­но, что ев­ро­пей­ские ком­па­нии, об­ду­мы­вая на какой рынок им идти тор­го­вать бу­ма­га­ми – на ки­тай­ский или аме­ри­кан­ский, вы­бе­рут первый. После выхода Ве­ли­ко­бри­та­нии из Ев­ро­пей­ско­го союза ряд ан­глий­ских банков и ком­па­ний принял ре­ше­ние дви­гать­ся на восток. Пока, правда, не в Китай, а в Гон­конг, по­бли­же к месту, где будет фор­ми­ро­вать­ся круп­ней­ший в мире центр фон­до­вых опе­ра­ций.

Тот же банк Гол­д­ман Сакс оце­ни­ва­ет сте­пень ис­поль­зо­ва­ния ин­ве­сти­ци­он­но­го по­тен­ци­а­ла Китая лишь в 20%. Иначе говоря, ка­пи­та­ли­за­цию ки­тай­ско­го рынка можно без осо­бо­го ущерба уве­ли­чить в пять раз, и тогда она оста­вит Нью-Йорк­скую фон­до­вую биржу позади. Однако это рас­суж­де­ния Гол­д­ман Сакс. А что ка­са­ет­ся ки­тай­ско­го ру­ко­вод­ства, оно просто при­ни­ма­ет меры по на­ра­щи­ва­нию ка­пи­та­ли­за­ции. За­яв­ле­ние на сессии ВСНП пре­мье­ра Гос­со­ве­та Ли Кэцяна о том, что страна на­ме­ре­на широко от­крыть ворота для ино­стран­ных ин­ве­сто­ров, вполне со­от­вет­ству­ет планам Пекина сде­лать Китай глав­ной фон­до­вой пло­щад­кой мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира