Газовики предупредили жителей о возможном отключении горячей воды за долг ПАО "" перед ПАО "Киевгаз".

Об этом на своей официальной странице в сообщила пресс-служба "Киевгаза", передает .

"Киевляне платят за коммунальные услуги, а "" не рассчитывается со своими поставщиками, присваивая полученные от киевлян денежные средства. Задолженность сейчас превышает 200 млн грн, создает значительные риски для газораспределительной компании, что делает невозможным дальнейшее сотрудничество в условиях систематической неуплаты и дальнейшего накопления долга. Из-за имеющейся задолженности "" вновь оставит столицу без горячей воды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, представители ПАО "Киевгаз" третий день собираются в знак протеста под центральным офисом ПАО "", который расположен на площади Ивана Франко, 5, через многомиллионные долги компании.

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