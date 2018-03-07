Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что кандидат в президенты РФ Ксения Собчак хочет получить законный въезд для ведения нелегитимной предвыборной кампании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин прокомментировал заявление Собчак Фото: ЕРА "Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым – это конечно позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории – это точно шизофрения. Конечно, политическая", – отметил глава украинского МИДа. Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 березня 2018 р. 7 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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