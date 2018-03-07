После взрыва гранаты около станции столичного метро Лесная, в результате которого был поврежден легковой автомобиль, киевская полиция ввела план Сирена. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

В соответствии с информацией правоохранителей, вследствие происшествия один человек был ранен осколком. На место инцидента прибыли сотрудники спасательной службы, а также следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранителям удалось установить, что неизвестный взорвал машину гранатой, вследствие чего одного человека с ранением госпитализировали. На поиски злоумышленника ориентированы все патрульные наряды и оперативники столицы.

В нынешнее время полиция устанавливает подробности и причины происшествия.

Как сообщал svodka.net, в столице Украины на Броварском проспекте около станции метрополитена "Лесная" группа неизвестных бросила две гранаты , которые впоследствии взорвались. Вследствие взрыва сгорел автомобиль марки Toyota Camry, а злоумышленники скрылись с места инцидента.

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