Киркоров показал, какой на самом деле рост у Путина (фото)
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, один из самых известных российских певцов, на своей
странице в Инстаграме выложил снимки, на которых он запечатлен
вместе с Владимиром Путиным, президентом России, передает
со ссылкой на .
На снимках видно, что Путин очень маленького роста и выглядит
ребенком на фоне певца. Фотографии были сделаны еще осенью прошлого
года, когда Путин награждал Киркорова Орденом Почета. Также певец
высказал Путину свою поддержку на предстоящих выборах. «За сильную
Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!», -
написал Киркоров у себя в Инстаграме. Комментаторы сразу же стали
высмеивать невысокого Путина, и спрашивать у Киркорова, какой же у
него точный рост. Также многим пользователям не понравилось, что
певец агитирует за нынешнего главу Кремля.
Нужно отметить, что это не первые совместные снимки Путина и
Киркорова. Президент и знаток встречались много раз, и в Интернете
можно найти самые разные снимки, на которых отчетливо видно, что
рост Путина меньше 170 сантиметров, как это указано в официальных
источниках.
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