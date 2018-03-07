Киркоров показал, какой на самом деле рост у Путина (фото) По теме: , один из самых известных российских певцов, на своей странице в Инстаграме выложил снимки, на которых он запечатлен вместе с Владимиром Путиным, президентом России, передает со ссылкой на .



На снимках видно, что Путин очень маленького роста и выглядит ребенком на фоне певца. Фотографии были сделаны еще осенью прошлого года, когда Путин награждал Киркорова Орденом Почета. Также певец высказал Путину свою поддержку на предстоящих выборах. «За сильную Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!», - написал Киркоров у себя в Инстаграме. Комментаторы сразу же стали высмеивать невысокого Путина, и спрашивать у Киркорова, какой же у него точный рост. Также многим пользователям не понравилось, что певец агитирует за нынешнего главу Кремля.



Нужно отметить, что это не первые совместные снимки Путина и Киркорова. Президент и знаток встречались много раз, и в Интернете можно найти самые разные снимки, на которых отчетливо видно, что рост Путина меньше 170 сантиметров, как это указано в официальных источниках.



























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