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Киркоров показал, какой на самом деле рост у Путина (фото)
07.03.2018 10:23
Киркоров показал, какой на самом деле рост у Путина (фото) По теме:

, один из самых известных российских певцов, на своей странице в Инстаграме выложил снимки, на которых он запечатлен вместе с Владимиром Путиным, президентом России, передает  со ссылкой на .

На снимках видно, что Путин очень маленького роста и выглядит ребенком на фоне певца. Фотографии были сделаны еще осенью прошлого года, когда Путин награждал Киркорова Орденом Почета. Также певец высказал Путину свою поддержку на предстоящих выборах. «За сильную Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!», - написал Киркоров у себя в Инстаграме. Комментаторы сразу же стали высмеивать невысокого Путина, и спрашивать у Киркорова, какой же у него точный рост. Также многим пользователям не понравилось, что певец агитирует за нынешнего главу Кремля.

Нужно отметить, что это не первые совместные снимки Путина и Киркорова. Президент и знаток встречались много раз, и в Интернете можно найти самые разные снимки, на которых отчетливо видно, что рост Путина меньше 170 сантиметров, как это указано в официальных источниках.













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