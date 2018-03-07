Очень странная история: В США сделали неожиданное заявление на просьбу скандальной Рыбки Госдеп США не планирует помогать Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), обвинившей олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, из-за отсутствия у нее американского гражданства. Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Lenta.ru, информирует svodka.net. «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — сказала она. В тоже время, Науэрт отказалась что-либо говорить о том, что якобы, у модели имеется информация о вмешательстве России в американские выборы. «Это звучит как очень странная история», — отметила представитель Госдепа. Читайте: США обдумывают начало новых военных действий в Сирии

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика сша представитель помогать очень новости Теги: новости мира