|Очень странная история: В США сделали неожиданное заявление на просьбу скандальной Рыбки
|07.03.2018 10:23
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Госдеп США не планирует помогать Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), обвинившей олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, из-за отсутствия у нее американского гражданства.
Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Lenta.ru, информирует svodka.net.
«Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — сказала она.
В тоже время, Науэрт отказалась что-либо говорить о том, что якобы, у модели имеется информация о вмешательстве России в американские выборы.
«Это звучит как очень странная история», — отметила представитель Госдепа.
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