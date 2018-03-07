Источник РБК в министерстве обороны России рассказал, что главы Генштаба РФ Валерия Герасимова не было на борту российского Ан-26, потерпевшего крушение на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту упавшего самолета находились 39 человек Фото: military-informant.com Собеседник агентства из министерства обороны России рассказал, что Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.При этом источники не уточнили цель визита Герасимова в Сирию.Ан-26 разбился около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.На борту самолета находились 39 человек. По данным РБК, между них был генерал-майор вооруженных сил России Владимир Еремеев. Источники "Интерфакса" рассказали, что на борту находились 26 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Гражданских лиц в самолете не было.Следком РФ завел уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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