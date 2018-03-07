Источник РБК в министерстве обороны России рассказал, что главы
Генштаба РФ Валерия Герасимова не было на борту российского Ан-26,
потерпевшего крушение на авиабазе Хмеймим в Сирии. На борту
упавшего самолета находились 39 человек Фото:
military-informant.com Собеседник агентства из министерства обороны
России рассказал, что Герасимова не было на борту потерпевшего
крушение Ан-26.При этом источники не уточнили цель визита
Герасимова в Сирию.Ан-26 разбился около 14.00 по Киеву. Согласно
докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету
не было". Причиной происшествия, по предварительной
информации, стала техническая неисправность.На борту
самолета находились 39 человек. По данным РБК, между них
был генерал-майор вооруженных сил России Владимир Еремеев.
Источники "Интерфакса" рассказали, что на борту находились 26
офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.
Гражданских лиц в самолете не было.Следком РФ завел уголовное
дело по ст. 351 Уголовного кодекса России (нарушение
правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).
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